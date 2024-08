Mistério na reta final da Série C: afinal, por quantos jogos Paulinho Curuá está suspenso?

A partida do Remo contra a Aparecidense-GO, pela 16ª rodada da Série C, registrou uma situação curiosa quando o assunto é suspensão por cartões. O volante azulino Paulinho Curuá recebeu dois cartões amarelos e foi expulso no final da partida. No entanto, o jogador já estava pendurado com duas advertências antes do jogo começar. Afinal, quantos jogos Curuá deverá ficar suspenso?

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo as regras de cartões do Campeonato Brasileiro, só uma. Pelo menos é o que afirma o assessor de arbitragem da CBF, George Alves Feitoza. Em entrevista ao GE do Alagoas, o profissional explicou como funciona a regra em situações como esta.

VEJA MAIS

"Se um jogador tinha dois amarelos antes da partida, recebe dois amarelos e é expulso, ele cumpre uma partida de suspensão automática e continua "pendurado" com dois amarelos para o jogo subsequente", disse comentando o caso de expulsão de um jogador do CRB-AL na Série B de 2022.

Dessa forma, Curuá está fora do duelo do Remo contra o Confiança-SE, que ocorre neste sábado (10), pela 17ª rodada do torneio. No entanto, o jogador poderá ser relacionado novamente no compromisso seguinte, pela 18ª rodada, contra o Londrina, em Belém.

Além de Curuá, o Remo terá outros dois desfalques para o duelo contra o Confiança-SE. Ribamar e Diogo Batista também viram o terceiro amarelo na rodada passada, diante da Aparecidense-GO, e estão suspensos. Pelo mesmo motivo, o técnico Rodrigo Santana não estará no banco de reservas comandando a equipe.

Remo e Confiança-SE jogam às 17h, no estádio Batistão, em Aracaju. A partida terá trasnmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.