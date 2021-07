Próxima partida do Remo tem arbitragem definida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o jogo de Remo e Ponte Preta (SP), pela Série B. José Ricardo Vasconcelo Laranjeira (CBF/AL), de 36 anos, vai apitar o jogo do Leão, em Campinas, SP. A partida é válida pela 12° rodada da Segundona.

José Ricardo vai apitar ao lado de Pedro Jorge Santos de Araujo (CBF/AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (CBF/AL). Fabiano Monteiro dos Santos (CBF/SP) será o quarto árbitro e Silvia Regina de Oliveira (CBF/SP) a analista de campo

Remo e Ponte Preta (SP) se enfrentam no sábado (17), às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, SP. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.



(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)