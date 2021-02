Provável desfalque na Copa Verde, volante e capitão do Remo sobre parceria com Uchôa: 'Vai ser um prazer'

Atual capitão do Remo, o volante Lucas Siqueira ganhou importância ao longo da Série C no clube. A dupla com Charles se tornou uma das mais sólidas de toda a Terceirona. Agora, o jogador conta com outro parceiro, o agora ex-Paysandu Anderson Uchôa. Lucas avaliou a parceria com o novo companheiro de meio-campo:

"É sempre bom atuar ao lado de bons jogadores. Uchôa teve um destaque grande em 2020. Agora a gente está do mesmo lado, vai ser um prazer atuar ao lado dele. Espero que a gente faça uma dupla de sucesso no Remo", comentou.

Reforços:

"É necessário ter uma equipe competitiva. Um elenco forte, de vários jogadores e posições do mesmo nível. É importante mesclar a juventude com a experiência, ter um elenco forte para a Série B. São muitos jogos e é importante ter um elenco consistente".

Condições físicas:

"Ainda não estou 100%, joguei sim no sacrifício contra o Vila Nova-GO. Não consegui treinar na semana, só tratamento e fisioterapia para esse jogo de amanhã. Vamos conversar com a comissão técnica para saber se vou estar em campo. Não adianta estar sempre no sacrifício, pois pode agravar, e eu ter que parar um tempo maior".