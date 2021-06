Presidente do Remo pede calma e paciência sobre a possibilidade de público no estádio

O presidente do Remo, Fábio Bentes, que disputa a Série B, falou sobre o que esperar no futebol após o anúncio do governador do Pará, Helder Barbalho, de que até setembro deste ano todos os paraenses com 18 anos ou mais estarão imunizados.

“Eu vi. Fiquei muito feliz. Deixa a gente esperançoso. Mas vamos ter calma e paciência. A CBF já definiu que se for voltar no campeonato nacional tem que ser igualitário para não ter disparidade desportiva. Isso precisa acontecer em outros estados. Se a gente fosse disputar o estadual, a probabilidade seria maior. Mas disputando uma competição nacional a gente sabe que esses avanços precisam ocorrer em outros estados também e tem que esperar para ver como as coisas caminham”, comentou.

Fábio Bentes ainda informou que, internamente, a CBF planeja o retorno do público aos estádios, mas ainda depende de outros fatores.

“O estudo já está ocorrendo internamente entre a CBF e os clubes, que estão conversando. Mas nada certo. Porque dependemos muito desse avanço e das reduções dos números. Hoje os números ainda não são favoráveis para pensar nisso. Mas com o avanço da vacinação os números vão melhorar e o debate vai se ampliar”, comentou.