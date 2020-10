Presidente do Remo faz as contas para a classificação e diz: 'mais duas vitórias em seis jogos'

No G-4 dado grupo A da Série C, o Remo encara o Vila Nova-GO no próximo domingo (1), em Goiânia (GO). Para não ocorrer o mesmo de 2019, quando o Leão esteve boa parte das rodadas no G-4 e no final não conseguiu a classificação, o presidente do Remo Fábio Bentes estabeleceu o número 28 como metas de pontos para seguir na competição.

Bentes conversou com a equipe de OLiberal e explicou os motivos para que a equipe some 28 pontos e afirmou plena confiança no trabalho técnico Paulo Bonamigo frente ao elenco, que possibilitou o Remo estar em uma situação favorável na tabela, já que atualmente o Leão ocupa a terceira posição com 22 pontos.

“A nossa projeção com 28 pontos estaremos classificados. No ano passado as quatro equipes do nosso grupo passaram de fase com 28 e ficamos de fora com 27. Estamos trabalhando com 28 pontos e isso significaria mais duas vitórias em seis jogos, precisaríamos de mais seis pontos em seis partidas. É plenamente possível, confio no elenco, os ajustes que foram feitos com a chegada do Paulo Bonamigo foram fundamentais para a estarmos nessa posição”, disse, Bentes.

Tigre x Leão se enfrentam neste domingo (1), ás 18h, em um confronto direto pela vaga na próxima fase da Terceirona. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.