Presidente do Remo explica saída de volante: 'Proposta irrecusável'; retorno não está descartado

Além de Eduardo Ramos, outro que deixou o Remo foi o volante Charles. Mas o caso do jogador, segundo o presidente do clube, Fábio Bentes foi diferente. Inclusive, o o dirigente não descarta o retorno do atleta para a Série B.

"A gente fez uma proposta de renovação, a intenção era permanecer com ele, mas ele tinha uma proposta irrecusável do futebol paulista, de quase o dobro do valor. Optou por jogar o Campeonato Paulista, mas não descartamos um possível retorno", revelou.