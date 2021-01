Prefeitura de Belém parabeniza Remo pelo acesso à Série B

As homenagens ao Remo seguem nas redes sociais. A Prefeitura de Belém parabenizou o Remo pelo acesso à tão sonhada Série B.

O perfil oficial da Prefeitura de Belém citou o clube e a torcida azulina, além de uma mensagem ao Paysandu, que ainda luta pelo acesso.

Neste domingo (10), o @ClubedoRemo conseguiu o acesso a série B do campeonato brasileiro. Parabéns ao time e a torcida remista pela vitória merecida.

(+)#PrefeituradeBelém — Prefeitura de Belém (@prefeiturabelem) January 11, 2021

“O Clube do remo conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao time e a torcida remista pela vitória merecida. Que o Paysandu também tenha idêntico sucesso no próximo final de semana e consiga também o acesso à Segunda Divisão. O futebol paraense mostrando a sua força”, publicou.

Leão e Papão jogarão a última rodada do quadrangular final da Série C no próximo sábado (16), com as partidas iniciando às 17h. O Remo recebe o Londrina-PR, no Mangueirão e um empate garante o Leão na final da competição. Já o Paysandu encara o Ypiranga-RS, na cidade de Erechim (RS), basta o Paysandu vencer que ele estará na Série B 2021. Os dois jogos serão transmitidos lance a lance pelo OLiberal.com.