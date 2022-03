Precisando da vitória no Baenão, Tuna não vence o Remo há mais de 10 anos

A Tuna terá pela frente o Clube do Remo nesta terça-feira (29), às 20h, no Baenão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense 2022. A Lusa perdeu a primeira partida no Estádio do Souza, pelo marcador de 2 a 1 e precisa vencer o Leão Azul para ao menos levar a disputa da vaga para os pênaltis. Mas para isso a Águia terá que quebrar um “tabu”, pois o último triunfo do clube cruzmaltino diante do Remo faz mais de 10 anos.

A última vitória da Lusa sobre o Remo no Baenão foi no dia 1 de fevereiro de 2012, pelo Campeonato Paraense e no Baenão. Triunfo da Águia por 2 a 1, pela sexta rodada do estadual, com gols de Beá e Edilson Belém. Desde então a Tuna não sabe o que é vencer do Remo no tempo normal, já que a Lusa tirou o Leão do Parazão do ano passado empatando os dois jogos e levando a melhor nas penalidades.

Nesse período de uma década, Remo x Tuna se enfrentaram 11 vezes, entre jogos pelo Campeonato Paraense e também amistosos, com seis vitórias azulinas e cinco empates

Lusa venceu do Leão dentro do Baenão pelo Parazão no dia 01/02/2012 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Veja os confrontos desde a última vitória da Tuna

* 01/02/2012 - Remo 1 x 2 Tuna - Beá e Edilson Belém (marcaram para a Tuna)

17/01/2013 - Tuna 0 x 2 Remo - Parazão

10/03/2013 - Tuna 0 x 1 Remo - Parazão

11/10/2013 - Tuna 0 x 1 Remo - Amistoso

20/10/2013 - Tuna 0 x 2 Remo - Amistoso

06/07/2014 - Tuna 0 x 0 Remo - Amistoso

31/08/2014 - Tuna 0 x 0 Remo - Amistoso

29/09/2018 - Tuna 1 x 1 Remo - Amistoso

21/09/2019 - Tuna 0 x 1 Remo - Amistoso

09/05/2021 - Tuna 1 x 1 Remo - Parazão

12/05/2021 - Tuna 1 x 1 Remo - Parazão

26/03/2022 - Tuna 1 x 2 Remo - Parazão