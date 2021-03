Polivalente, novo meia do Remo revela títulos da Série B no currículo: 'Gosto de desafios grandes'

O meia Renan Oliveira é uma das principais apostas da diretoria do Clube do Remo já projetando a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021.

Na sua apresentação oficial, já com a camisa azulina, o atleta foi questionado sobre a principal competição que o Leão jogará este ano e foi enfático ao vislumbrar boas possibilidades. Renan tem 31 anos e um currículo vasto, com passagens por clubes, por exemplo, do porte do América-MG e Goiás - nos clubes obteve títulos da Segunda Divisão. Estava jogando recentemente no futebol da Lituânia.

Série B

Gosto de desafios grandes. O objetivo é se manter na Série B e vamos brigar por um algo a mais. Esse ano, a Série B será ainda mais difícil. Tive felicidade de título em duas oportunidades, com Goiás e América Mineiro (2017). Espero agregar aqui no Remo.

Briga por posição

Temos um elenco qualificado. Briga por posição é sempre boa para o clube. O atleta e o clube crescem. A disputa faz parte do dia a dia.

Posição

Me sinto mais à vontade como meia, jogando como camisa 10, ali atrás dos atacantes. Mas posso jogar em outras funções.

Origem

Era um atacante de beirada e o Marcelo Oliveira (treinador) me colocou no meio de campo. Na Europa, atuei como meia, atacante e segundo volante.

Aspectos físicos

Desde que voltei da Europa, tive uma semana de descanso e estou me sentindo bem. Não estou 100%, mas estou me dedicando.

Sem torcida

Perde um pouco do clima e do êxtase do futebol. Tenho certeza que isso passará logo.

Bragantino

Tenho poucas informações. Estou chegando agora. Mas sei que é uma equipe cascuda. O campo é difícil.