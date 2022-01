Pleno do TJD altera decisão e Remo vai disputar a final do Parazão feminino contra o Gavião Kyikatejê

O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) alterou a decisão de exclusão do Remo do Campeonato Paraense de Futebol Feminino de 2021. Com isso, o Leão vai disputar a final da competição e enfrentar o Gavião Kyikatejê. As datas dos jogos ainda serão marcadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O jogo de ida será em Marabá e a volta será em Belém. As informações foram divulgadas pelo Remo na noite desta segunda-feira (10).

"O Clube do Remo informa que na tarde desta segunda-feira (10), o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará (TJD-PA) acolheu, à unanimidade, o recurso protocolado pelo departamento jurídico do Clube no processo que havia eliminado a equipe remista do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Com isso, o time remista irá disputar a final da competição. O recurso foi elaborado pelo departamento jurídico azulino e atuou na defesa o dr. Marcelo Rodrigues", informou o time por meio de nota.

Entenda o caso

Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) decidiu excluir o Remo e a Esmac do Campeonato Paraense Feminino por causa de palavras homofóbicas que foram ditas a uma atleta do Cabanos, outro clube da competição. Mas os times entraram com um recurso e aguardavam pela resposta. A Esmac já tinha sido eliminada da competição. Mas o Remo conseguiu a vaga e iria enfrentar o Gavião na final. Como ainda faltava o julgamento do recurso, a competição paralisou.

Com a decisão sobre o retorno do Leão ao campeonato, o jogo da final enfim vai ocorrer. Quem vencer o Parazão feminino garante vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol.