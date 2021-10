Pelo Remo, Gedoz tem aproveitamento de 57% em cobranças de pênalti

Apesar de perder um pênalti na última partida do Remo pela Série B, contra o Brusque, o meia Felipe Gedoz mais acertou do que errou cobranças pelo clube paraense. De acordo com levantamento da equipe de O Liberal, Gedoz acertou 57% dos pênaltis que fez desde que chegou ao Baenãio.

Ao todo, o meia bateu sete penalidades com a camisa do Remo. Foram quatro cobranças concluídas e três desperdiçadas. Veja os números abaixo:

Pênaltis de Gedoz no Remo

x Santa Cruz - Série C 2020 - perdeu

x Independente - Copa Verde 2020 - acertou

x Brasiliense - Copa Verde 2020 - acertou

x Independente - Parazão 2021 - acertou

x Tuna - Parazão 2021 - acertou

x Atlético MG - Copa do Brasil 2021 - perdeu

x Brusque - Série B 2021 - perdeu.

Vale destacar que dessas cobranças, três ocorreram em disputas de pênalti (Independente, Brasiliense e Tuna). Neste quesito, Gedoz tem 100% de aproveitamento. No entanto, com a bola rolando, o meia já efetuou quatro cobranças (Santa Cruz, Independente, Atlético-MG e Brusque), mas só acertou uma vez.

A próxima partida do Remo pela Série B será no domingo (24), às 16h, contra a Ponte Preta, no Baenão.