Pela segunda vez, árbitro carioca apita partida do Remo na Série B

Pela segunda vez, o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo, de 34 anos, vai apitar uma partida do Remo na Série B. Desta vez, será no jogo contra o Vila Nova, marcado para quinta-feira (8), às 21 horas, no Baenão. Os assistentes serão Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá. Todos fazem parte do quadro carioca de arbitragem. O quarto árbitro será o paraense Olivaldo Jose Alves Moraes.

A outra partida foi Remo e Vitória, que terminou em 0 a 0, também no Baenão, pela quarta rodada da competição.

Outros jogos

Ele também esteve presente em mais dois jogos, um do Remo e outro do Paysandu, como quarto árbitro. O primeiro foi entre Madureira-RJ 0 x 1 Paysandu, pela primeira fase da Copa do Brasil, e também no jogo entre Botafogo-RJ 3 x 0 Remo, pela Série B.