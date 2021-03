Pela Copa do Brasil, Clube do Remo jogará em cidade impactada por coronavírus; entenda

Decretado lockdown nos munícipios que compõem a Região Metropolitana de Belém, para conter o avanço da pandemia da covid-19, os jogos do Campeonato Paraense 2021 foram suspensos por tempo indeterminado.

No entanto, dois clubes paraenses, casos de Clube do Remo e Castanhal, seguem com programação inalterada visando os jogos da Copa do Brasil. As duas agremiações jogarão na próxima quarta-feira (17), seguindo orientação da Confederação Brasileira de Futebol que não suspendeu os jogos das suas competições.

Leão

O time de Paulo Bonamigo vai jogar em Bento Gonçalves, cidade do Rio Grande do Sul, quarta-feira (17), contra o Esportivo-RS, a partir das 20h. A delegação azulina já viajou para cumprir a agenda da competição nacional. Uma pesquisa em jornais locais dá conta que Bento Gonçalves está em momento crítico por conta da pandemia. Segundo o jornal do Comércio, um gestor de um hospital classificou o fato como cenário de guerra, com leitos de UTI ocupados acima de 100%, há cerca de 10 dias. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Bento Gonçalves, no último dia 13, são 10.417 casos confirmados na cidade. A população estimada é de 120 mil.