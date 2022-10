Partida do Remo pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 sofre mudança pela CBF; confira

A equipe Sub-20 do Remo está nas oitavas de final da Copa do Brasil e encara o Real Ariquemes-RO. O jogo de volta, em Belém, marcado para o dia 10 de outubro, no Estádio Baenão, sofreu alteração da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo que estava marcado para ocorrer às 15h, passou para às 20h, também no Baenão. O pedido de mudança partiu da diretoria do Remo, que solicitou a modificação e foi atendido. O novo horário foi divulgado no site oficial da CBF.

A equipe azulina é a única representante do futebol paraense na competição nacional. O Leão conquistou o direito de disputar o torneio após conquistar o título do Campeonato Paraense em 2021. Na primeira fase Remo derrotou a equipe do Capital-TO, por 3 a 1, em Belém e garantiu a classificação para as oitavas de final.

Histórico

O Remo já participou outras vezes da Copa do Brasil Sub-20. A equipe azulina conseguiu eliminar em 2013 o Vitória-BA e o Flamengo-RJ, com direito a goleada de 3 a 0 em cima do clube carioca em Belém, com o Mangueirão recebendo mais de 23 mil torcedores. O clube paraense foi eliminado nas quartas de final pelo Criciúma-SC, após duas derrotas, 3 a 2 em Santa Catarina (SC) e 2 a 0 em Belém.