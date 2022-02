Parazão: Remo e Tapajós escalados

O técnico Paulo Bonamigo já escalou o Clube do Remo, para o jogo de logo mais, às 20 horas, contra o Tapajós, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Sem novidades, o comandante mantém meio-campo formado por Erick Flores e Gedoz, com Bruno Alves e Brenner no ataque.

O Clube do Remo joga pela liderança do grupo C, onde lidera com 7 pontos, enquanto o Tapajós quer sair da lanterna do grupo B, com apenas 4 pontos. Você acompanha a partida em tempo real, aqui em O Liberal.

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Kevem; Paulo Henrique, Anderson Uchôa, Pingo, Felipe Gedoz, Erick Flores; Bruno Alves e Brenner.

Reservas: Yago Darub, Rony, Everton Sena, Ronald, Paulinho Curuá, Marco Antônio, Veraldo, Luan Rodrigues, Pedro Sena, Whelton, Tiago Mafra e David.

Técnico: Paulo Bonamigo.

Tapajós: Jader, F. Macena, Douglas, Junior, Jackinha; Fernando Portel, Otávio, Thárcio; Elenílson, Debu e Mambelo.

Reservas: Matheus, Kaykinha, Vinícius Índio, Paulo Victor, Guilherme, Léo Santarém, Felipe de Jesus, Marcelo, Lucas Cipoal, Henrique, Baloteli.

Técnico: Robson Melo.