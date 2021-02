Novos contratados do Remo são integrados e já treinam no Baenão

O Remo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (19), após a goleada aplicada no Manaus-AM, pela Copa Verde. Os jogadores que atuaram 90 minutos na partida contra o Gavião realizaram um trabalho regenerativo e o restante do grupo fez um treinamento técnico-tático ao comando do técnico Paulo Bonamigo. A novidade no Baenão foi que os novos contratados, o goleiro Rodrigo Josviaki e o volante Jeferson Lima, recém-contratados, foram integrados ao elenco.

O goleiro Rodrigo Josviaki e o volante Jeferson Lima já estão integrados ao elenco azulino.



📷 Samara Miranda/Remo#OReidaAmazônia pic.twitter.com/Jqn1CRIY9E — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 19, 2021

A equipe remista está na final da Copa Verde 2020 e tenta o título inédito diante do Brasiliense-DF. O primeiro jogo ocorre domingo (21) na capital federal e a delegação azulina viaja no final da tarde desta sexta para Brasília (DF), onde duela contra o Jacaré. A partida terá início às 15h30 e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com