Novo meia do Remo é regularizado e pode estrear contra o Guarani na Série B

O novo contratado do Remo para o restante da Série B do Brasileiro já pode estrear com a camisa azulina. O meia Neto Moura, de 25 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e é uma das opções do técnico Felipe Conceição.

Natural da cidade de Atalaia (AL), Neto Moura iniciou a carreira atuando no Sport-PE e teve passagens por Mirassol-SP, Vila Nova-GO, além do América-MG, tendo como último clube o Mirassol-SP, na disputa da Série C. O meia ofensivo chegou a Belém na última quarta-feira (15), realizou exames e já treina com o elenco.

A estreia do jogador pode correr contra o Guarani-SP, na próxima terça-feira (21), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 25ª rodada da Série B. Neto Moura conhece muito bem o Guarani, já que atuou na Ponte Preta, eternos rivais campineiros e enfrentou o Bugre três vezes em 2020, duas pela Macaca e outra pelo Mirassol. Em 2021 foi um confronto também pelo Mirassol, em nenhum deles Neto Moura saiu derrotado.