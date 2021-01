Novo executivo do Remo garante que priorizará base do acesso e buscará reforços pontuais

O novo executivo de futebol do Remo foi apresentado na tarde desta quinta-feira (28). Thiago Alves tem 42 anos e, desde 2019, atua como gestor da Seleção Brasileira Masculina Olímpica de Futebol. O executivo já, inclusive, trabalhou com o treinador Paulo Bonamigo no início de 2020 - quando comandaram o Boavista no Campeonato Carioca. Durante a coletiva de apresentação, ele falou um pouco sobre sua trajetória.

“Possuo alguns acesso como ex-atleta profissional. E na minha carreira, como dirigente, eu tenho título de vice campeão carioca com o Boavista-RJ. Campeão da Copa Rio 2017 com o Boa Vista. E tenho experiência de dois anos na Série B com o Duque de Caxias. É uma carreira que venho construindo ao longo desse anos”, comentou.

Para 2021, Thiago afirma que irá valorizar os atletas que já estão no clube para depois ir buscar alguma peça no mercado. Já que neste ano a equipe azulina terá a Série B como principal competição.

“Antes de você começar a montagem de um grupo, você precisa valoriza o que possui dentro do grupo. Junto com a nossa diretoria, com o presidente e lógico com o nosso comandante Paulo Bonamigo, vamos ter essa mensuração daqueles que vão poder ficar. Para ai sim buscar as peças que estão no mercado”, finalizou.