Novo atacante do Remo é regularizado no BID e já pode estrear na Série C

O Remo tem um duelo decisivo amanhã (28), às 19h, contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, pela Série C, e pode ter uma novidade. O técnico Paulo Bonamigo poderá contar com o reforço, o atacante Augusto. No início da tarde desta sexta-feira (27), o atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear com a camisa do Leão.

Com uma vitória, o Remo pode se classificar para a próxima fase do torneio, mas uma derrota pode colocar o time azulino em apuros para o Re-Pa da última rodada da primeira fase. Diante do cenário complicado, ao menos Bonamigo poderá contar com o reforço para o ataque, setor que mais tem sofrido nas últimas semanas.