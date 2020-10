Novo atacante do Remo é regularizado e pode estrear no sábado contra o Imperatriz-MA

O novo contratado para o ataque do Remo já chegou em Belém, treinou e já está liberado para jogar pelo Leão. O atacante Salatiel, que veio por empréstimo junto ao Náutico-PE, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já poderá estrear pelo clube paraense já na partida de sábado (24), contra o Imperatriz-MA, no Mangueirão, pela 12ª rodada da Série C.

Salatiel, 28 anos, foi artilheiro da Série C em 2019 quando defendia o Sampaio Corrêa-MA, o jogador conquistou também o acesso para Série B pelo clube maranhense. Nesta temporada estava defendendo o Náutico-PE.