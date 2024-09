No chamado 'Jogo do acesso', Remo recebe o São Bernardo-SP em Belém a uma vitória da Série B

Dito como o "Jogo do acesso", a partida entre Clube do Remo e São Bernardo é certamente a mais aguardada na temporada azulina. Os dois times entram em campo pela 5ª rodada do quadrangular decisivo da Série C, a partir das 16h30, em uma condição altamente favorável ao clube paraense. Mais de 50 mil pessoas estão sendo esperadas para prestigiar o confronto que pode levar o Leão Azul de volta à Série B.

O Remo está a uma vitória de garantir o acesso à Série B. O time empatou com o Volta Redonda por 1 a 1 no último sábado, dia 21, no Estádio Raulino de Oliveira, pela quarta rodada do quadrangular. O resultado, somado ao empate entre Botafogo-PB e São Bernardo, deixa o clube em boa posição para assegurar a vaga antecipadamente. Apesar disso, a partida não deve ser fácil. Em dois jogos na Série C, o Remo perdeu um e empatou o outro, ou seja, até o momento o Bernô segue invcicto contra o Leão Azul.

A conta é simples e não tem mistério: com uma vitória, o Remo alcançaria nove pontos, o que impediria que o adversário da próxima rodada, com cinco pontos, ou o Botafogo-PB, que pode chegar a no máximo oito, ultrapassassem o time azulino. Os dois melhores colocados de cada grupo garantem o acesso, e os líderes disputarão a final da Série C pelo título.

No entanto, o Remo terá desfalques importantes na próxima partida. O volante Bruno Silva está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, e o atacante Pedro Vitor, lesionado, também está fora. O técnico Rodrigo Santana pode optar por Paulinho Curuá no lugar de Bruno Silva, ou fazer uma mudança tática, colocando Jaderson no meio e Kelvin ou Marco Antônio ao lado de Rodrigo Alves no ataque.

O São Bernardo também pode ter problemas para o confronto. Três jogadores estão em recuperação de lesão: Rafael Foster, Rodrigo Souza e Cristaldo. Rafael Foster é a principal preocupação, enquanto Rodrigo Souza voltou recentemente após meses afastado e tem sido utilizado como reserva. Cristaldo, que chegou do Oriente Petrolero-BOL, jogou apenas quatro vezes e segue enfrentando problemas físicos. Sua última aparição foi justamente contra o Remo, no primeiro turno do quadrangular.

Ficha Técnica

Data: 29/09/2024

Hora: 16h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio; Diogo Batista, Pavani, Jaderson e Raimar; Rodrigo Alves, Ytalo e Marco Antônio.

Técnico: Rodrigo Santana

São Bernardo: Alex Alves; Hélder Maciel, Alan Santos, Davi Gabriel, Breno; Romisson, Wesley Dias, Hugo Sanches, Lucas Tocantins; Silvinho e Kayke.

Técnico: Ricardo Catalá