No BID! Lateral-esquerdo Leonan está regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Bragantino

O lateral-esquerdo Leonan está regularizado e apto a estrear pelo Remo nesta quarta-feira, em jogo pela 6ª rodada do Campeonato Paraense, contra o Bragantino. O jogador teve o contrato com o Leão registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite de terça, ou seja, véspera do duelo pelo estadual. Ele se juntou à delegação em Bragança na manhã desta quarta-feira e, assim, é opção para o técnico Paulo Bonamigo.

Em Belém desde a última segunda-feira, Leonan chega para disputar a titularidade na lateral-esquerda com Paulo Henrique, que está no Leão desde o começo da temporada e, até então, era a única opção de ofício para o setor. Em algumas ocasiões Bonamigo chegou a improvisar o meia Lailson, que é canhoto, na lateral-esquerda.

À princípio, Leonan também chega como favorito a assumir a lateral-esquerda azulina. Além do bom currículo - passagens por Avaí, Santa Cruz e base do Santos -, pesam a favor de Leonan as críticas ao desempenho de Paulo Henrique ao longo do Parazão.