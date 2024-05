Náutico x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série C

Náutico x Remo disputam hoje, sábado (25/05), a 6° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Náutico x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Náutico está em 11° lugar na Série C com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Remo ocupa a 14° posição e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo]]

[[(standard.Article) Real Madrid x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) por La Liga]]

[[(standard.Article) Milan x Salernitana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Italiano]]

Náutico x Remo: prováveis escalações

Náutico: Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Iran e Luiz Paulo; Marco Carvalho, Marco Antônio, Thiago Lopes e Andrey; Gustavo Maia e Paulo Sérgio.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Jonilson, Ligger e Hélder; Adsson, Paulinho Curuá e Sillas (Pavani); Kelvin, Ytalo (Ribamar) e Pedro Vitor.

FICHA TÉCNICA

Náutico x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 25 de maio de 2024, 17h