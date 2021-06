Não é só futebol! Jogo entre Atlético x Remo terá mosaico de torcedor que luta contra o câncer

“Não é só futebol”, a frase bastante usada pelos amantes do esporte mais popular do Brasil, mais uma vez faz todo sentido. Uma uniformizada do Atlético-MG decidiu homenagear um torcedor do Galo com um mosaico nas arquibancadas do Mineirão, na partida desta quinta-feira (10), entre Atlético x Remo, pela Copa do Brasil. O torcedor do Galo, Felipe Silveira, luta contra um câncer de estômago desde 2018. A história viralizou, quando ele decidiu expor em sua conta no Twitter o amor que possui pela vida e pelo clube mineiro.

Aos 36 anos, Felipe escreveu no Twitter sobre o seu tratamento e emocionou a todos, com um depoimento de gratidão, sonhos e realizações ao lado do clube do coração. Ele informou que o tratamento não foi bem-sucedido e que seu estado de saúde é complicado. Felipe falou que talvez não consiga realizar seu sonho, que estar na inauguração da Arena MRV, estádio que o Galo está construindo e que está previsto para ser concluído em outubro de 2022.

“Hoje a notícia não foi das melhores. Mais estou bem e com coração em paz. Reuniram alguns médicos comigo e meus pais. O que foi tentado até aqui não foi eficaz, tentaram de tudo, mais infelizmente e com dor no coração, digo que possivelmente somente com milagre de Deus irei conhecer a nossa casa, a Arena MRV. Perspectiva de vida minha são meses. Poucos meses. Meu corpo já está querendo descansar, apesar da cabeça está boa. Dói saber que estarei deixando pessoas que amo, minha mãe, minha irmã e seu marido, minha noiva. Meu companheiro de todas as horas e pai Wagner Lúcio. Dói em saber que não irei conhecer nossa casa a Arena MRV, mas agradeço a tudo que o Atlético-MG fez por mim. Momentos pra se levar por toda eternidade. Ainda verei jogos do Galo para xingar, passar raiva, comemorar e sorrir. Por quanto tempo? Não sei, o tempo de Deus.”, publicou.

A arte será desenvolvida pelo tatuador Thaigo Scap, que pediu energias positivas ao torcedor atleticano.

“Que todos mandem força e energia positiva para que o Felipe possa vencer essa batalha”, disse em seu Instagram. Já o representante da uniformizada do Galo, Josimar Júnior, explicou que o depoimento de Felipe mexeu com todos os atleticanos e por isso decidiram realizar a homenagem.

“Todo mundo ficou sentido, pois sabemos o que é torcer para o Galo, o que o atleticano espera da Arena MRV. Ele [Felipe] mostrou pra nós o sinônimo de raça, o sentimento verdadeiro do Clube Atlético Mineiro. E nada no Galo é maior que sua torcida. Nós somos o Clube Atlético Mineiro. Na quinta-feira, rapaziada, vamos fazer uma pequena homenagem para o Felipe, porque ele é merecedor, atleticano e vai vencer essa luta”, disse.

Atlético-MG x Remo se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Remo precisa vencer por três gols de diferença para avançar na competição ou por dois para levar a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com