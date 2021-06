Na zona de rebaixamento da Série B, Remo recebe o Sampaio Corrêa na 8ª rodada

Na zona de rebaixamento da Série B, o Remo encara o Sampaio Corrêa, hoje à noite, no Baenão, pela oitava rodada. Será o duelo entre times que estão em situações opostas na competição.

O Leão entrou no Z4 após o Vila Nova vencer, por 2 a 1, o Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), na noite de segunda-feira (28). Resultado que também ajudou o Tricolor Maranhense a continuar no G4.

Remo

O Remo está na 17ª posição, com sete pontos, e vive uma situação complicada na competição, com quatro jogos sem vencer. Em casa, o Remo ainda tem o histórico de dois empates, perdendo pontos que poderiam ajudá-lo a melhorar na tabela. Mas é bom frisar que o time azulino tem um jogo a menos em relação aos adversários.

Para o jogo, o time azulino tem o retorno de Dioguinho e também do Thiago Ennes. O atacante ficou de fora da rodada anterior por causa de uma suspensão. Já o lateral-direito teve uma indisposição quando estava em Recife (PE). Quem também volta é o zagueiro Rafael Jansen, recuperado de um problema na panturrilha, mas ele deve ficar no banco.

São retornos importantes já que o time não terá Jefferson, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, Wellington Silva, Marlon e Lucas Tocantins, que ainda estão em transição.

O técnico Paulo Bonamigo deve manter a base do time que jogou contra o Náutico. Destaque para Felipe Gedoz, que marcou o primeiro gol na Série B, o sexto nesta temporada, sendo um dos artilheiros do time.

“Pra mim, sem dúvida, falando individualmente, todo atleta, principalmente eu, foi importante que é fazer o gol e ajudar a equipe. Estou feliz pelo retorno. Então espero dá sequência e continuidade. Porque nossa equipe tem muito a demonstrar na competição”, afirmou o meia.

Assim, o time deve jogar com Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Lucas Siqueira, Anderson Uchôa e Felipe Gedoz; Erick Flores, Dioguinho e Renan Gorne.

Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa veio para Belém disposto a continuar a boa sequência na competição. Dentro do G4, o Tricolor sabe que apenas um bom resultado pode ajudá-lo na manutenção da vaga. Na 4ª posição, com 12 pontos, o Tricolor venceu o Botafogo-RJ na rodada anterior e completou três jogos sem derrota na Série B.

Para manter o bom desempenho, o técnico Felipe Surian tem o retorno do zagueiro Joécio, que se recuperar de entorse no tornozelo. No entanto, o treinador ainda vai decidir se mantém Alan Godói ao lado de Paulo Sérgio ou tira um dos dois para colocar o Joécio.

Quem também retorna é o atacante Pimentinha. Ele está recuperado de uma lesão muscular e pode ser escalado no lugar de Romarinho. As decisões de Felipe Surian serão decidas apenas na hora do confronto.

O time do Sampaio pode jogar com Mota; Luís Gustavo, Joécio (Alan Godói), Paulo Sérgio e Eloir; Mauro Silva, Ferreira e Daniel Costa; Romarinho (Pimentinha), Roney e Ciel.

Ficha técnica

Remo x Sampaio Corrêa

8ª rodada - Série B

Local: Baenão – Belém (PA)

Hora: 21h30

Árbitro: Diego da Silva Castro (AB/PI)

Árbitro Assistente 1: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (AB/PI)

Árbitro Assistente 2: Alisson Lima Damasceno (AB/PI)

Quarto Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (CD/PA)

Transmissão: Lance a Lance de OLiberal.com e Premiere

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Lucas Siqueira, Anderson Uchôa e Felipe Gedoz; Erick Flores, Dioguinho e Renan Gorne

Técnico: Paulo Bonamigo

Sampaio Corrêa: Mota; Luís Gustavo, Joécio (Alan Godói), Paulo Sérgio e Eloir; Mauro Silva, Ferreira e Daniel Costa; Romarinho (Pimentinha), Roney e Ciel.

Técnico: Felipe Surian