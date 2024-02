Na véspera do aniversário do clube, presidente do Remo acredita em grande atuação do time no Re-Pa

Remo e Paysandu se enfrentam pela 771° vez na história. O clássico entre os clubes paraenses é o mais disputado do mundo e anualmente movimenta milhares de torcedores no Pará. Neste ano, o primeiro Re-Pa ocorre neste domingo (4), no estádio Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Paraense.

O jogo, acontece na véspera do aniversário de 119 anos do Leão Azul, por isso, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, está ansioso para a partida, esperando comemorar a data com a vitória da equipe.

"Apesar da minha experiência de ter enfrentado o nosso adversário várias vezes na qualidade de dirigente, ainda dá um certo nervosismo, até porque esse jogo, além de ser o primeiro Re-Pa do ano, é na véspera do nosso aniversário. Então, isso traz o aumento da euforia, entusiasmo e [espero] que nos possamos estar na segunda-feira comemorando, não só o aniversário do clube, como também uma grande vitória do nosso time no jogo contra o paysandu", declarou o presidente do clube em entrevista para o OLiberal.

VEJA MAIS

Na tabela geral do Pazarão, o Paysandu é líder, com nove pontos, seguido pelo Remo, que tem seis e um jogo a menos. Antônio Carlos está confiante que o Leão Azul irá fazer uma boa apresentação e sairá com a vitória do clássica. O presidente azulino destacou que desde o início da gestão, o clube tem trabalhado para montar um bom elenco para a temporada.

"Todos nos estamos esperando uma grande apresentação do clube do Remo e, consequentemente, a vitória. iniciamos, logo que assumimos a presidência do clube, formando um grande plantel para que pudéssemos, nesse momento, ter uma expectativa muito grande no primeiro Re-Pa de sair vitorioso", ressaltou o presidente azulino.

O Remo está invicto no campeonato, com duas vitórias em dois jogos. Mesmo que o time ainda não esteja completamente fechado, já que a temporada começou recentemente, para o Re-Pa, o Remo deve ir com força total, já que segundo o treinado Ricardo Catalá, todos os atletas estão à disposição, incluindo os recém-chegados Ribamar e Kelvin, que estarão entre os relacionados, de acordo com o técnico.

Agenda

A partida entre Remo e Paysandu ocorre no domingo (4), às 17h, no estádio Mangueirão, válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense. O jogo terá cobertura completa no site de OLiberal.com.