Na Série B, Remo emplaca quatro jogadores na Seleção da rodada

Com a vitória em cima do Vasco, na sexta-feira (13), quatro jogadores do Remo foram escolhidos para a Seleção da 18° rodada da segunda divisão do Brasileirão. Com a performance na última partida, os jogadores do Leão dominaram a preferência do público.

Estão na lista o atacante Renan Gorne, o meia Matheus Oliveira, o volante Anderson Uchoa e o zagueiro Romércio.

O autor do primeiro gol do Remo contra o Vasco, Renan Gorne, foi escolhido o melhor atacante da rodada, com 54% dos votos. Ele disputava a posição com Alef Manga, do Goiás; Moisés, da Ponte Preta (SP) e Marcinho, do Vitória (BA).

O meia Matheus Oliveira ficou em segundo lugar na preferência do público, com 17,6%, atrás do jogador do Cruzeiro, Giovanni, que ficou com 64,2%. O volante Anderson Uchoa foi considerado o melhor na posição, com 51,2%.

Já o zagueiro Romércio, que marcou o segundo gol da vitória em cima do Vasco, ficou em segundo lugar na posição, com 27,4%, atrás de Joel Carli, do Botafogo (RJ), que ficou com 64,3%.

Confira a Seleção completa:

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)