Na Série B, adversário do Remo lida com desfalques para o jogo de sábado

O Remo enfrenta o CRB no próximo sábado (21), às 21h, no Baenão. Para esse jogo, o adversário do Leão terá alguns problemas. No ataque, o treinador Allan Aal terá que encontrar um substituto para o atacante Pablo Dyego, que foi expulso na partida contra o Operário (PR). Além dele, o centroavante Júnior Brandão saiu do jogo, no segundo tempo, com dores na coxa esquerda e é dúvida.

Outro desfalque no CRB (AL) é o volante Wesley que recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Remo. Vale lembrar que no último jogo do CRB, o volante Marthã, que está lesionado, não jogou, e os jogadores Reginaldo, Jean Patrick e Diego Torres foram preservados.

Remo e CRB (AL) se enfrentam pela 20° rodada da Série B, no sábado (21), às 21h no Baenão. A partida tem transmissão lance a lance no pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e o pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.