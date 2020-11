Na reta final, presidente do Remo pede ajuda na compra de ingressos: 'precisamos da torcida'

O Remo conquistou uma classificação inédita para a segunda fase da Série C, desde que o novo formato foi estabelecido pela CBF. O Leão garantiu a vaga com uma rodada de antecedência e o presidente do clube Fábio Bentes fez um apelo ao torcedor, que ajude comprando ingressos para o jogo contra o Paysandu, mesmo sem a possibilidade de estar no Mangueirão.

A diretoria do Remo colocou os ingressos simbólicos à venda em todas as lojas do clube no valor de R$20 a arquibancada e R$50 a cadeira. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Fábio Bentes chamou o torcedor e explicou que o clube passa por uma grave crise financeira e que nessa reta final de Série C a ajuda dos azulinos se torna fundamental para honrar os pagamentos de atletas funcionários no Baenão.

“Semana de Re-Pa, se estivesse tudo normal com público no estádio, seria aquela semana para vendermos todos os ingressos, conseguir uma boa arrecadação e ajudar os cofres do clube. Infelizmente nesses quatro meses de Série C estamos sem público e perdemos cerca de R$3,5 milhões. Isso é muito complicado, estamos com dificuldades de manter em dia os salários dos jogadores e funcionários. Mas uma vez queremos contar com a ajuda do torcedor. Vamos colocar ingressos à venda como se estivesse liberado a torcida em todas a lojas do Remo a R$20 a arquibancada e R$50 a cadeira e você estará ajudando bastante o time nesse momento. Reta final de campeonato, estamos focados em busca do acesso e precisamos da torcida”, disse.

Além da venda presencial, o torcedor do Leão poderá adquirir seu ingresso de forma online pelo site.

Remo x Paysandu se enfrentam neste sábado (5), às 17h, no Mangueirão, pela 18ª e última rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance com fotos, vídeos, pré e pós jogo no Oliberal.com a partir das 16h30.