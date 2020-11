Na pele! Titular no time do Remo, lateral faz tatuagem de mascote do clube azulino

Cada vez mais presentes entre os jogadores de futebol, as tatuagens, vem sendo marca registrada no elenco do Remo. Vários atletas já “riscaram” a pele e por último foi o lateral direito Ricardo Luz, que decidiu marcar no corpo um leão, mascote do clube remista.

Em sua conta no Instagram, o jogador que é titular no time do técnico Paulo Bonamigo mostrou o resultado.

Aos 25 anos, Ricardo luz chegou ao Remo e conseguiu se firmar na lateral direita, posição crítica, onde a equipe possuía dificuldades desde 2019. Antes de defender as cores do clube paraense, o jogador mineiro atuou pelo Vila Nova-MG, Democrata-MG, Guarani-MG, Araxá-MG, Brasil de Pelotas-RS e Santo André-SP. Pelo Remo Ricardo já atuou em sete partidas.