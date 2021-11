Na luta contra o rebaixamento, Remo visita o CSA-AL no Brasileiro Série B

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o Remo busca dar um passo importante na luta contra o rebaixamento na Série B. Nesta sexta-feira (5), às 17h, o Leão visita o CSA-AL, no Estádio Rei Pelé. Uma vitória pode distanciar a equipe do Z4, mas uma derrota pode deixar o Leão em apuros para as últimas quatro rodadas.

Retrospecto favorável

Em dois jogos realizados neste ano, o Remo levou a melhor em ambos contra o CSA-AL. Na Copa do Brasil, apesar do empate em 1 a 1, o Leão levou a melhor nos pênaltis. Já pela Série B, Renan Gorne marcou o gol da vitória por 1 a 0, no primeiro turno. Porém, o cenário agora é diferente, com o Azulão na briga pelo acesso e o Leão tentando escapar na Série C. Quem avaliou o duelo foi o volante Anderson Uchôa, de volta ao time, após cumprir suspensão.

“Sabemos da qualidade do adversário. Não à toa que está em cima brigando pelo acesso. Mas nosso time tem as qualidades para vencer. Vamos ter que fazer um jogo seguro e tranquilo. Não dando contra-ataque para o adversário e aproveitar as oportunidades para assim sair com a vitória”, afirmou Uchôa.

Capricho

Um dos poucos que foram poupados pela torcida, nos protestos na derrota para o Londrina, no Baenão, o atacante Lucas Tocantins falou sobre os problemas da equipe em conseguir finalizar. O próprio Tocantins teve chances para marcar no último jogo, mas ficou no quase. O jogador comentou sobre o momento do Leão:

“Acho que o método é trabalhar e focar nos jogos que vamos ter pela frente. Infelizmente, a bola não está entrando apesar de a gente tentar criar. Claro que acontecem os bloqueios, o que é normal. Mas falta um capricho maior na frente para finalizar em gol para vencer a marcação e goleiro do adversário”, afirmou o atacante.

A partida contra o CSA-AL é a primeira da sequência de dois jogos fora de Belém, para o Remo. Depois, de encarar o time alagoano, a equipe paraense viaja para Ponta Grossa (PR), onde enfrenta o Operário, na terça-feira (9), às 19h, no Germano Kruguer. Ambas as partidas tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

CSA-AL x Remo

Brasileirão Série B - 34ª rodada

Data: sexta-feira (5/11)

Local: Rei Pelé

Horário: às 17h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

Quarto árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Prováveis escalações

CSA-AL: Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes (Kevyn); Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Uchôa, Arthur (Marcos Júnior) e Lucas Siqueira; Matheus Oliveira, Lucas Tocantins e Neto Pêssoa. Técnico: Felipe Conceição.