Na Copa Verde, Manaus encara o Remo no Baenão com dois ex-azulinos

O Remo recebe o Manaus-AM às 20h30 de hoje, no Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. No jogo de ida o leão empatou em 1 a 1 com o Gavião e as equipes hoje decidem quem será o adversário do Paysandu na semifinal. A equipe amazonense terá em campo dois jogadores que já vestiram a camisa do Remo.

O Gavião terá dois velhos conhecidos da torcida do Remo em campo. Um deles é o lateral-esquerdo Ronaell, de 29 anos, que passou pelo Remo na temporada 2019 e o início de 2020. O jogador realizou 25 partidas com a camisa azulina, marcou um gol e conquistou o título do Parazão de 2019.

Outro atleta ex-Remo que está no grupo do Manaus é o volante Júlio Rusch, de 24 anos. O jogador é cria da base do Coritiba-PR, passou pelo Figueirense-SC, Londrina-PR, São Bento-SP e Inter de Limeira-SP. Com a camisa azulina Rusch realizou 23 jogos e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B. Além de Ronaell e Júlio Rusch, o Manaus-AM possui no elenco outro ex-azulino. O lateral-esquerdo Dudu Mandai, que jogou no Remo em 2020, porém, está fora do jogo.

Júlio Rusch subiu com o Leão Azul para a Segundona (Samara Miranda / Remo)

Remo x Manaus jogam nesta quarta-feira (24), às 20h30, no Baenão, pela partida de volta das quartas de final da Copa Verde. Quem

vencer avança para encarar o Paysandu na semifinal, caso o jogo termine empatado a vaga será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo em OLiberal.com.