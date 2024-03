Na coletiva pós-jogo, técnico interino do Remo comenta derrota fora de casa: 'De repente bagunçou'

Ainda sem um técnico oficial, o Clube do Remo foi a campo contra o Bragantino sob as ordens do interino Mariozinho, auxiliado por Agnaldo de Jesus. Ambos lamentaram a derrota por 1 a 0. Ao final da partida, Mariozinho conversou com a imprensa e garantiu que viu o Remo superior em campo, mas pela falta de uma boa finalização acabou sucumbindo fora de casa.

"O time brigou. Até na hora do gol a gente estava bem. De repente bagunçou. Eles tiveram algumas oportunidades, mas com as mexidas o nosso time voltou a jogar bem. O goleiro deles também teve bons momentos, fez boas defesas num momento onde criamos. Poderíamos até sair com o empate. Mas é isso, precisamos vencer, futebol é assim. O Remo precisa recuperar sua identidade, nem vou entrar no mérito do campo. Só vou dizer que o Remo brigou, fez um jogo truncado, teve volume, intensidade, troca de passe. Um gol, no entanto, tira a concentração do time. Isso atrapalhou bastante", disse.

A visão do treinador, no entanto, não ignorou a boa partida do adversário, especialmente do goleiro Henrique, que várias vezes impediu o gol azulino. Do outro lado, ao contrário de outros jogos, quando sequer chegava ao gol, o centroavante Ribamar teve várias oportunidades, mas em todas deixou a desejar na pontaria, contribuindo para que o time passasse a partida em branco. Na tentativa de reverter o resultado, Mariozinho fez várias mudanças positivas, novamente sem êxito.

"A gente mexeu justamente na hora que eles fizeram. Acredito que tomamos o gol com uns 12, 15 minutos, daí mexemos logo em seguida. Ganhamos o meio campo com a entrada do Matheus e Camilo, tivemos a vantagem. Depois saiu o Jaderson para o lugar do Ronald, fazendo a bola ficar mais com a gente. Futebol é ousadia. Com isso o time ganhou mais fora, incluindo a entrada do Kanu. Todo mundo teve oportunidade", garante.

Na próxima fase, o Remo enfrenta o Santa Rosa, enquanto o Bragantino encara o Paysandu, primeiro colocado na primeira fase. "Agora temos que pensar no próximo jogo. O Remo sempre tem que buscar a vitória. A partida foi disputada. Apesar de jogar fora, o Remo procurou o ataque, mas nossa superioridade não foi traduzida em vitória", encerra.