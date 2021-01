Mirando o título da Série C, lateral-esquerdo agradece ex-treinador do Remo: 'Abriu as portas para mim'

O acesso obtido pelo Remo é um tema que protagoniza as entrevistas no estádio Evandro Almeida, o Baenão.

O lateral-esquerdo Marlon, principal garçom do time na Série C, sendo o autor de seis assistências para gol, fez questão de se mostrar grato ao ex-treinador do time, Mazola Jr. Segundo ele, Mazola foi quem intermediou a sua contratação. "Sou abençoado e o Mazola foi um cara que ajudou muito na minha vinda. Abriu as portas do Remo novamente. Só tenho a agradecer", disse.

Aos 35 anos, após uma carreira bem-sucedida no eixo sul-sudeste do Brasil - Marlon chegou a atuar em clubes do porte do Vasco, o lateral-esquerdo conquistou um dos sonhos da carreira: que era recolocar o Remo numa condição melhor avaliando o cenário nacional. Marlon, que é paraense, jogou no Leão em 2008, 2009, 2010 e 2011. Nas preleções antes do jogo contra o Paysandu, ele fez um discurso emotivo. "Foi uma das minhas principais conquistas. Tenho um acesso com Criciúma, levamos a equipe para a Série A", lembrou.

Próxima rodada

Com o acesso garantido, o Remo irá tentar se garantir na final da Série C. Para isso, basta pontuar contra o Londrina que assegura a vaga, sem qualquer susto. "Vamos somar os pontos necessários para irmos à final", salientou Marlon, que descartou ser poupado. "Quero estar jogando. Todo jogador quer jogar e comigo não é diferente".

O atleta falou sobre a tática azulina. "Vamos jogar do mesmo jeito, pra frente e com cuidados lá atrás. Vamos procurar nos impor para conseguirmos", disse.

Final

A respeito da possível conquista de uma vaga na final da Série C, Marlon demonstrou conhecimento da chave C, em que Brusque lidera e tende a ser o adversário remista na final. "Vimos alguns jogos de lá. Sabemos que tem quatros grandes clubes lá".