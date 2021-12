Mesmo rebaixado, dois jogadores ex-Remo estão na lista de destaques da Série B 2021

A Série B 2021 terminou para o Remo de forma melancólica, com um rebaixamento que pareceu improvável até certo ponto na tabela, porém, dentro da competição, alguns jogadores tiveram destaque e o perfil oficial da Série B no Twitter divulgou alguns números.

Criticado por parte da torcida do Remo por ter tomados vários cartões amarelos e vermelhos, o atacante Victor Andrade foi um dos destaques da Série B no quesito dribles. O jogador está na lista dos mais dribladores da competição com 55 dribles, ocupando a sexta posição, atrás de Moisés (123) Ponte Preta-SP, Vinícius (82) Náutico-PE, Bryan (77) Náurico-PE, Pimentinha (66) Sampaio Corrêa-MA, Jajá (61) CRB-AL e Chay (55) Botafogo-RJ.

Outro jogador do Remo que ganhou destaque no Brasileirão Série B foi o lateral-direito Thiago Ennes. O atleta entrou na lista dos que mais desarmaram na competição com 72 desarmes, ocupando a oitava colocação, atrás de Yuri (102) CSA-A, Zé Mateus (93) Brusque-SC, Potiguar (86) Brusque-SC, Bryan (78) Náurico-PE, Bruno Silva (77) Avaí-SC, Natanael (77) Coritiba-PR e Formiga (73) Vila Nova-GO.

Thiago Ennes já se despediu do Remo e não ficou para as finais da Copa Verde (Samara Miranda / Remo)

Os dois atletas já não estão mais no Remo. O atacante Victor Andrade deixou o Remo após o jogo contra o Vasco-RJ, em São Januário, quando foi expulso. Já Thiago Ennes rescindiu com o Leão no último sábado (4), horas antes do clássico Re-Pa pela Copa Verde.