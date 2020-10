Mercado da Série B atrapalha Remo na busca por meio-campista

--

Dificuldade no mercado. A diretoria do Remo continua buscando um meia ou um meia-atacante que chegue pronto para jogar na Série C do Brasileirão. O clube possui alguns nomes, mas esbarra na visibilidade da competição.

Uma fonte informou ao OLiberal.com, que o clube possui um estudo de atletas, mas a maioria estão na Série B, empregados e que o cenário atual remista não ajuda, já que a equipe joga na Terceira Divisão.

O técnico Paulo Bonamigo já solicitou à diretoria de futebol e ao executivo Carlos Kila, a contratação de um meia que tenha um perfil de intensidade e que possa dar ritmo ao setor de meio campo, já que o clube possui atualmente apenas Eduardo Ramos e Carlos Alberto, após dispensas de Lukinhas, Robinho e Douglas Packer.

Bonamigo pediu prioridade nesta contratação, que será importante para a reta final da Série C. Atualmente o leão está no G-4 do grupo A com 22 pontos e próximo de uma classificação inédita para a segunda fase da Série C desde que voltou a disputar a competição em 2016.