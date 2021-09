Meio-campista do Remo garante lugar na 'Seleção da rodada' da Série B

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com o Remo derrotando o Vitória-BA com jogadores que saíram do banco para resolver o jogo. O triunfo de 2 a 1, de virada, passou pelos pés do meio-campista Marcos Júnior, que marcou um gol e deu passe para outro. Isso valeu ao jogador estar na “Seleção da galera” na Série B.

No perfil oficial do Campeonato Brasileiro da Série B no Twitter, foi divulgado os 11 jogadores destaques da rodada, além do técnico. A Seleção teve com como base jogadores do Cruzeiro-MG e do botafogo-RJ.

Confira a Seleção da rodada

Fábio – Cruzeiro

Daniel Borges – Botafogo

Luciano Castan – Coritiba

Ramon – Cruzeiro

Carlinhos – Botafogo

Rômulo – Cruzeiro

Marcos Júnior – Remo

Warley – Botafogo

Bruno José – Cruzeiro

Rafael Navarro – Botafogo

Léo Gamalho – Coritiba

Técnico: Vanderlei Luxemburgo - Cruzeiro