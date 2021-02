Meia do Remo se revolta contra o árbitro de vídeo e dispara: 'Pra que c... existe esse maldito VAR?'

Em uma postagem na sua rede social, o meia Gedoz, do Clube do Remo, manifestou revolta contra a arbitragem que invalidou um gol do Remo - seria o de empate contra o Brasiliense, na final da Copa Verde. "Pra que c.... existe esse maldo VAR?", questionou, informando também que os jogadores assistiram uma palestra acerca do assunto.

A desmarcação do gol azulino resultou na vitória do Brasiliense por 2 a 1. Agora, para obter o título, o Leão precisará devolver a derrota. Se for por diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis.