Atacante do Remo garante que vai com 'sangue nos olhos' contra Atlético-MG

Nesta quarta-feira (2) o Remo enfrenta o Atlético-MG na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Leão mantém bons números na temporada, afinal são 16 partidas sem perder, sendo 10 vitórias e seis empates.

O confronto de ida contra o Galo acontece nesta quarta-feira (2), às 19h, no Baenão. Para o atacante Jefferson, anunciado na última segunda-feira (31), será uma partida difícil, mas o Remo vai a campo com 'sangue nos olhos'.

“Sabemos que é um jogo muito difícil. A equipe do Atlético é uma equipe qualificada, mas nós também sabemos da nossa força, da nossa qualidade e vamos fazer de tudo para conquistar essa vitória aqui”, afirmou.

O atleta também deu o caminho para conquistar a vitória. “Será nossa garra, sangue nos olhos, jogar com raça e com vontade. Qualidade nós temos, colocando o coração na ponta da chuteira com certeza vamos sair com a vitória. Sabemos que não será fácil, do outro lado terá uma equipe muito qualificada, eles defendem a camisa dele e nós nossa”, finalizou o atleta.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Independente do resultado, haverá um novo confronto na semana que vem, no Mineirão, em Belo Horizonte.