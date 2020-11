Meia do Remo fala de proximidade com técnico do Treze e sobre partida: 'Não pode perder pontos em casa'

O jogo entre Remo e Treze-PB no próximo domingo, às 18 horas, no Mangueirão, marca o reencontro de vários jogadores que já passaram pelo time azulino e também do técnico Marcio Fernandes, que comandou o Leão em 2019. Por isso, a atenção será redobrada na partida que pode ajudar o Remo a ficar mais perto da classificação para a próxima fase da Série C.

“A gente conhece o professor Márcio Fernandes. Esteve aqui no ano passado e ele costuma jogar o time para frente. Eles vão vir com força máxima. Ainda mais saindo do Remo. Fica a lei do ex. Desejo só coisas boas para o professor Marcio Fernandes. Mas que não ganhe de nós no domingo. Será um jogo difícil, mas o Remo vai sair vitorioso”, afirmou o meia Carlos Alberto, que esteve no elenco do ano passado comandado por Marcio Fernandes, por quem tem um carinho especial.

“Sou grato por ele (Marcio Fernandes) ter me chamado para o Remo. Depois que internei, não falei com ele. Só com o filho. Sei que ele ficou torcendo para eu sair dessa. Tenho nem palavras para falar para o Márcio, é um cara do bem. Mas domingo sou eu jogando pelo Remo e ele comandando o Treze”, disse.

Aliás, Carlos Alberto sabe muito bem que é preciso atenção para garantir a classificação. Ano passado, o Remo ficou no G4 da competição em quase toda a primeira fase, mas acabou se despedindo ainda na fase de grupos.

“O Remo já teve algumas vantagens. Vamos mais próximo, no ano passado. Teve uma gordurinha para queimar e no final acabou caindo fora. Então a gente sabe da dificuldade do campeonato e os jogos. É focar e ir jogo a jogo. No domingo, o Remo será ofensivo dentro de casa. Sabemos da dificuldade do jogo. Mas o time tem que jogar pra frente como vem jogando”, comentou.

O Remo é o terceiro colocado, com 23 pontos, e vai enfrentar o Treze, oitavo colocado, com 16 pontos. A expectativa era de se pensar em um jogo fácil e talvez poupando jogadores. Mas, segundo Carlos Alberto, a situação é outra.

“O professor vai usar o que tem de melhor. O Treze briga pelo rebaixamento, mas está a quatro pontos do G4. É jogo a jogo. A gente não pode poupar. Nem tirar o pé. A gente tem gordura para queimar. Mas aí chega na fase final. Faltam só cinco jogos e não pode perder pontos em casa”, comentou.