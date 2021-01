Meia do Remo agradece ao Clube nas redes sociais e diz: ‘Estou buscando dar o meu melhor’

O ano novo chegou e com ele a esperança de dias melhores. O meia do Remo Felipe Gedoz, escreveu em sua conta no Instagram o quanto foi difícil 2020. O jogador relembrou momentos complicados e agradeceu ao Remo pela oportunidade.

Questionado por parte da torcida pelo futebol apresentado nesta Série C, Gedoz foi direto e afirmou que está se esforçando e que espera que 2021 seja o ano do acesso do clube paraense para a Série B.

“2020 foi um ano intenso para todos nós. A pandemia tirou a vida de muitas pessoas e mudou tudo que estávamos acostumados a fazer nos nossos dias. Em tempos difíceis, temos que só agradecer a Deus por ter superado todos os obstáculos deste ano tão difícil. Mais do que nunca temos que ser gratos por estarmos aqui para contar toda essa história que foram esses meses. Quero agradecer muito ao Nacional (URU), clube que abriu as portas em um dos momentos mais complicados da minha carreira. Também agradecer ao Remo, que já tenho um carinho enorme. Estou buscando dar o meu melhor todos os dias para que a gente possa iniciar 2021 com o nosso objetivo maior conquistado: O acesso”, escreveu.

Gedoz é a principal contratação do Remo para 2020. O jogador estava defendendo o Nacional do Uruguai nesta temporada. Já atuou na Seleção Brasileira de base e defendeu as cores do Goiás-GO, Vitória-BA e Athletico Paranaense. O jogador já atuou em sete partidas na Série C com a camisa azulina. O Remo é o atual líder do quadrangular final da Série C com sete pontos e enfrenta o Ypiranga-RS, neste domingo (3), às 20h, no Rio Grande do Sul (RS. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.