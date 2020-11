Meia-atacante do Paysandu se despede da torcida, comenta parceria e afirma: 'Tenho certeza que vai subir'

O Paysandu voltou a vencer na Série C do Brasileirão, com o 1 a 0 sobre o Jacuipense. Mas o sentimento é agridoce pelos lados da Curuzu. Isso porque equipe precisa lidar com a perda de um dos mais importantes jogadores: o contrato do meia-atacante Vinícius Leite encerra na terça-feira (10). O atleta deixa o Papão para defender o Avaí-SC, clube que disputa a Segundona. A equipe de O Liberal conversou com Vinícius na chegada a Belém e admitiu que o Bicola proporcionou a ele o momento mais importante da carreira.

"Sem dúvidas foi a principal passagem da minha carreira. O Paysandu só me fez bem, estou recebendo muitas mensagens de torcedores me agradecendo, dando apoio. Fico feliz, sinal de que fiz um bom trabalho. Queria ter ficado mais, mas infelizmente não foi possível. Saio com a cabeça erguida. Meu contrato termina dia 10 (terça-feira). Já viajo na quarta-feira (11) para se apresentar ao Avaí. Espero poder fazer o mesmo trabalho que fiz aqui, chegar lá, poder mostrar meu futebol para estar ajudando da melhor maneira possível", comentou.

Números demonstram importância

Os dados de Vinícius Leite comprovam o significado da passagem do meia-atacante pelo Paysandu. Em 63 jogos com a camisa alviceleste - 51 como titular -, foram nove gols e 14 assistências, que fizeram de Vinícius o jogador mais criativo em campo, mesmo partindo da ponta-esquerda, na maioria das vezes. Muitos desses números vieram da parceria com o artilheiro do Papão, Nicolas, e Vinícius Leite falou sobre a dupla:

"A gente até brinca, eu e ele formamos uma bela dupla. Participamos de bastante gols do Paysandu do ano passado até agora. Então, é um cara que me ajudou bastante, sempre esteve comigo no dia a dia. Então, tenho certeza que vai torcer por mim e eu por ele".

Torcida

Por fim, Vinícius aproveitou para deixar um recado à torcida do Bicola e garantiu a sua torcida pelo acesso do clube à Série B: "Quero agradecer a todos os torcedores que sempre me apoiaram, incentivaram, sempre esteve com a gente nos momentos mais difíceis. É uma torcida espetacular que eu tenho enorme prazer de dizer que fiz parte desse clube. Com certeza, sentir saudades de Belém. A culinária gostei muito, cidade muito boa e vou ficar sempre na torcida pelo Paysandu. Foi o clube que me deu essa projeção. Vou ficar na torcida e tenho certeza que vai subir", finalizou.

Confira os números de Vinícius Leite no Paysandu (dados oficiais do clube):

2019

35 jogos

24 como titular

09 jogos substituído

2552 minutos

5 gols

6 assistências

2 pré-assistências

2020

28 jogos

27 como titular

11 jogos substituído

2314 minutos

4 gols

8 assistências

6 pré-assistências

Total

63 jogos

51 como titular

20 jogos substituído

4866 minutos

09 gols

14 assistências

08 pré-assistências

Participação em 31 gols