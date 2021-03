Mais experiente, atacante do Remo faz promessa na sua apresentação: 'Deixar a torcida feliz'

O atacante Gabriel Lima está de volta ao Remo após passagens por clubes como Avaí e pela Tombense. E o atleta se sente mais maduro depois dessas experiências.

“Consegui ganhar mais experiência, sou outro jogador e espero ajudar muito o Remo. Passei um bom tempo fora, farei o possível para ajudar meus companheiros e deixar a torcida feliz”, afirmou.

LEIA MAIS:

COVID-19

Com o aumento de casos da covid-19, a segurança no futebol vem sendo discutida cada vez mais. O Remo teve um surto do vírus após a conquista do acesso para a Série B, mesmo o clube tendo protocolo de segurança. Gabriel se sente seguro no clube e afirma que os profissionais são qualificados.

“Me sinto seguro atuando, o Remo possui vários profissionais qualificados e vem passando toda segurança para os jogadores”, finalizou.