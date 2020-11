Lutando pela classificação, Remo quer manter a invencibilidade jogando em Belém diante do Treze

A 14ª rodada do grupo A da Série C marca em embate entre Remo x Treze-PB, neste domingo (8), às 18h, no Mangueirão em Belém. A partida é encarada como uma final para as duas equipes, que lutam por uma vaga na próxima fase da competição. O Remo é o atual terceiro colocado com 23 pontos e quer garantir o mais rápido possível a classificação, já o Treze-PB ganhou fôlego e entrou na briga pelo G-4 com 16 pontos.

Nas contas de todos os torcedores, jogadores, comissão técnica do Remo faltam duas vitórias para a tão sonhada vaga na próxima. Invicto jogando em casa, o Remo vai tentar melhorar os números atuando em Belém e para isso terá que vencer o Treze para encurtar essa “caminhada” rumo à fase final da Série C.

O técnico Paulo Bonamigo não terá dois jogadores titulares, o zagueiro Rafael Jansen e também o lateral esquerdo Marlon, que é o líder em assistências da equipe, ambos cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Para o posto de Jansen o treinador remista poderá utilizar Gustavo Alemão ou Fredson, que se recuperou de uma lesão na coxa. Já na esquerda quem vai para o jogo é Dudu Mandai.

No lado azulino o meia Carlos Alberto que está na sua segunda temporada no Leão e foi contratado pelo clube paraense a pedido de Marcio Fernandes, técnico que hoje comanda o Treze. Durante a semana, em entrevista coletiva, Carlos Alberto relembrou da sua chegada ao clube e afirmou ter um carinho pelo treinador e espera uma partida complicada.

“Ele me trouxe para o Remo, sou grato por isso. Ele é um cara do bem. Espero um jogo difícil, com equipes ofensivas, ele gosta de formar o time para frente”, relembrou.

A LEI DO EX

O duelo entre Leão x Galo marca o reencontro de velhos conhecidos da torcida azulina. Cinco atletas que hoje defendem as cores do clube paraibano já passaram pelo Remo. O mais recente é o meia Douglas Packer, que até o mês de setembro vestia azul marinho. O jogador de 33 anos, que também jogou no clube paraense em 2019, repassou algumas informações ao técnico Márcio Fernandes, outro ex-azulino, que hoje é comandante do clube alvinegro.

“O que eu sei são alguns detalhes sobre jogar em Belém e também sobre alguns atletas com quem atuei recentemente”, disse, Packer, que deixou o Remo fazendo juras de amor ao Leão em suas redes sociais.

Além do meia Douglas Packer e o técnico Márcio Fernandes, o Remo precisa se preocupar com o zagueiro Ítalo, o volante Robson e os atacantes Danillo Bala e Neto Baiano, inclusive Bala e Baiano atuaram juntos no Remo na Série C do ano passado.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio mangueirão – Belém (PA)

Data: 08.11.2020

Horário: 18h

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Kleber Alves Ribeiro (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leão (PA)

REMO: Vinícius; Ricardo Luz; Mimica, Gustavo Alemão (Fredson) e Dudu Mandai; Charles, Lucas Siqueira; Eduardo Ramos e Tcharles (Carlos Alberto); Hélio Borges e Wallace. Técnico: Paulo Bonamigo.

TREZE: Andrey; Gustavo, Ítalo, Nilson e Gilmar; Robson, Barba, Douglas e Packer; Danillo Bala e Neto Baiano. Técnico: Márcio Fernandes.