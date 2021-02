Lateral-esquerdo renova contrato e afirma: 'O Remo é a equipe a ser batida'

Ninguém discute a importância do lateral Marlon na equipe do Remo, que ascendeu à Série B do Campeonato Brasileiro. Além de principal garçom azulino, o ala tem atribuições defensivas que desenvolve com competência.

Ciente disso, a diretoria do clube tratou a renovação de contrato do atleta com prioridade e teve sucesso. Marlon fica no Baenão por mais um ano, segundo confirmação da assessoria do Leão. Marlon falou sobre os novos desafios, entre eles, uma boa campanha na Série B e a reconquista do título estadual.

Novo momento

"Quando cheguei até fiquei espantado. Sei que ainda preciso melhorar muita coisa, mas aos poucos estou evoluindo."

Renovação

"Ainda tenho muito a conquistar. E tenho muitas metas na minha carreira."

Recuperação

"Passei quase um mês parado e trabalhei a parte física com bastante força. Espero contribuir com a equipe."



Estadual e Série B

"Sempre procuro desafios. Quando chegou a proposta do Remo, procurei o empresário e consultei a família para que estivesse tranquilo. Jogar a Série B e o Estadual vai ser difícil. O Remo é a equipe a ser batida no estadual.