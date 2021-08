Lateral e volante desfalcam o Remo contra o Goiás e o Vasco

O Remo terá dois desfalques para o jogo contra o Goiás, pela 17ª rodada da Série B, e também contra o Vasco, pela 18ª rodada. O departamento médico do clube informou neste domingo que o lateral-direito Thiago Ennes e o volante Pingo estão lesionados.

Thiago Ennes está com entorse no pé esquerdo. Já Pingo uma contusão no joelho direito. Os dois atletas começara o tratamento, mas a previsão de recuperação é de 10 dias.

Ou seja, além de ficarem de fora do jogo contra o Goiás, marcado para terça-feira (10), às 21h30, no Serrinha, em Goiânia (GO), eles também não vão jogar contra o Vasco. O jogo está marcado para sexta-feira (13), às 21h30, no Baenão.

Retornos

Após cumprir suspensão, Uchôa retorna contra o Goiás (Samara Miranda / Remo)

Mas o técnico Felipe Conceição não terá problemas para escolher quem vai substituir os dois. Para a vaga de Ennes, o retorno de titular será do Wellington Silva. Para a de Pingo, será Anderson Uchôa, que retorna após cumprir suspensão por causa do cartão amarelo.

O atacante Victor Andrade e o meia-atacante Erick Flores também retornam após suspensão na rodada anterior.

Ambas as partidas terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.