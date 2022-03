Lateral do Remo reforça que paralisação do Parazão atrapalha o planejamento: ‘Que isso se resolva’

O lateral-esquerdo do Remo Ricardo Luz afirmou que o planejamento do time foi atrapalhado com a paralisação do Campeonato Paraense. Isso porque, além do estadual - que deveria estar indo para a fase final -, o Leão também vai disputar a Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão nas próximas semanas. Se agora o time ganhou mais tempo para ajustes, mais na frente terá que compensar com intervalos pequenos entre os jogos.

“A gente já tinha um planejamento traçado de estar nas fases finais do estadual agora, para poder chegar forte na Série C e na Copa do Brasil. Então, querendo ou não, o ritmo de jogo dá uma caída. Mas a gente espera que isso se resolva logo para que não atrapalhe os outros campeonatos”, disse o jogador.

Apesar do momento incomum, Ricardo Luz contou que a equipe azulina tem aproveitado para descansar e trabalhar para evitar possíveis lesões com a retomada das competições. Além disso, o jogador afirmou que o time tem treinado para retornar ao Parazão melhor do que estava no início da disputa.