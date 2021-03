Lateral do Remo, Felippe Borges fala sobre concorrência com titular Marlon: 'Trabalhando por oportunidades'

O Remo recebe o Itupiranga nesta quinta-feira (11), no Baenão. As duas equipes vivem realidades bem diferentes no campeonato. O Leão é líder isolado da competição, com seis pontos. Já o Crocodilo é o lanterna e não marcou nenhum ponto até o momento.

O lateral Felippe Borges disse que o treinador Paulo Bonamigo já passou as orientações sobre o próximo adversário e que vão entrar em campo para ganhar respeitando o Crocodilo.

“É uma equipe que ainda não venceu no campeonato. Vamos entrar respeitando o adversário mas queremos conquistar os três pontos”, afirmou.

O atleta vivencia uma disputa pela posição com o também lateral Marlon, porém, afirma que assim que as oportunidades forem surgindo ele vai mostrando as suas qualidades.

“O Marlon é um jogador de muita qualidade, não conhecia ele. Estou trabalhando para as oportunidades e quando surgirem vou utilizar da melhor forma possível”, finalizou.

Remo e Itupiranga se enfrentam no Baenão, quinta-feira (11), às 18h. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com