Lateral do Remo acredita que parceria com Welligton Silva dará certo: 'Quem ganha é Remo'

O Remo vai estrear no Parazão na próxima segunda-feira (01), contra o Gavião, às 19h, no estádio do Baenão. Para essa temporada o Leão terá novos reforços, principalmente na lateral direita, já que possui o Wellignton Silva e o recém-chegado Thiago Ennes. Para o atleta quem tem a ganhar é o Remo.

“É bom jogador, já conheço ele há bom tempo. Quem tem a ganhar com as duas peças é o Remo. Se o professor optar por ter os dois dará certo”, afirmou.

O lateral afirmou que não é tem preferência em disputar alguma competição especifica. Para ele o que vai importar nesta temporada é o peço da camisa do Remo.

“Independente de Série B ou não, a gente sempre entra para corresponder bem. Ainda mais a camisa do Remo, é uma camisa de tradição, que tem, peço”, finalizou.

A partida entre Remo e Gavião terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com