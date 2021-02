Lateral do Remo acredita em conquista do título da Copa Verde e afirma: 'Vamos suar sangue'

O lateral direito Wellington Silva acredita que é possível reverter o placar no jogo de volta da final da Copa Verde, marcado para quarta-feira (24), às 16 horas, no Mangueirão, e conseguir o título inédito para o Remo. No primeiro jogo, o Leão perdeu de 2 a 1 para o Brasiliense, o que faz os azulinos precisarem vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

“Acredito que fizemos um bom jogo. Primeiro tempo melhor que o segundo. Levamos um gol de bola parada, que já conversamos que não pode acontecer. Estamos bastante confiantes para reverter a situação para dar o titulo para o Remo. Respeitamos a equipe adversária, mas estamos confiantes pelo jogo em Brasília. Quarta feira vamos suar. Vamos suar sangue”, comentou.

Wellington sabe da cobrança da torcida. Por isso, o time está bem concentrado na vitória na quarta-feira.

“Sei que a torcida quer o título e eu também quero. Estou bem focado. Vamos atrás do título. Será algo especial para mim e para todos”, afirmou o lateral, que diz se cobrar muito para melhorar a cada partida pelo Remo.

“Bonamigo já trabalhou comigo, conhece minha característica, sempre fala para apoiar. Ele gosta de apoio dos laterais e fazemos combinação. Está dando certo. Estamos chegando ali. Estou pecando no último passe, sei que até no que eu preciso ser melhor. E eu me cobro muito. Sei que vou melhorar”, afirmou.

O jogo entre Remo e Brasiliense pela final da Copa Verde terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.